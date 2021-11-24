Оренбург, 24 ноября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области продлен режим повышенной готовности, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Однако губернатор внес послабления в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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В частности, сняты ограничения по численности участников мероприятий в объектах общепита. Ранее массовые застолья (с числом участников больше 30) были под запретом.

Кроме того, в список исключений по режиму работы в новой редакции указа добавлены объекты общественного питания, находящиеся на придорожных полосах, перед участками дорог, где введено временное ограничение и прекращение движения транспорта с наступлением неблагоприятных погодных условий. Придорожным кафе позволили работать и в ночное время.

Вместе с тем, продлен запрет на работу кальянных и ночных клубов. По-прежнему заблокированы социальных карт (для льготного проезда в транспорте) непривитых пожилых людей.