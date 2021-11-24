Улан-Батор, , 07:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано сейсмологами в Монголии. Об этом 24 ноября сообщает геологическая служба США.

Землетрясение Ru.m.wikipedia.org

Подземные толчки были зафиксированы в 03:40 мск в западной части страны. Эпицентр располагался в 18 км на северо-запад от посёлка Дарви в аймаке Говь-Алтай и в 185 км от границы с Китаем.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло у берегов Норвегии.

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