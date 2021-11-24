Тюмень, , 07:23 — REGNUM В Тюмени в ночь на 24 ноября на объездной дороге автомобиль BMW насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, 34-летний водитель BMW совершил наезд на мужчин, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшие погибли на месте. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разыскивают виновника смертельного ДТП. Водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии.

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