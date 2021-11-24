Тюмень, 24 ноября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Тюмени в ночь на 24 ноября на объездной дороге автомобиль BMW насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 34-летний водитель BMW совершил наезд на мужчин, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшие погибли на месте. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разыскивают виновника смертельного ДТП. Водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии.