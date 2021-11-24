Вашингтон, 24 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Объемы нефтедобычи в США не восстановились до уровня, который наблюдался до пандемии, частично из-за политики американских компаний. Об этом заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм 23 ноября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам главы ведомства, организации не стали нанимать дополнительных специалистов, чтобы добиться прежнего состава персонала. Кроме того, по словам Грэнхолм, компании не вернули в эксплуатацию закрытые нефтяные вышки. Министр считает, что сложившийся ажиотаж выгоден энергетической отрасли, и представители сектора «получают огромную прибыль».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября президент США Джо Байден заявил, что в высоких ценах на бензин в стране могут быть виноваты американские нефтяные компании.