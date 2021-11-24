Ульяновск, 24 ноября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области на фоне наблюдающегося спада заражений коронавирусом губернатор дал оптимистичную оценку. Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Обсуждение ситуации с коронавирусом прошло под председательством губернатора Алексея Русских. По его словам, эпидемические показатели в условиях продолжающейся пандемии позволяют относиться к ситуации «с осторожным оптимизмом».

Руководитель региона подчеркнул, что заболеваемость снижается, а за последние два дня темпы вакцинации возросли четырёхкратно. Власти уверяют, что запасов вакцины достаточно.

Напомним, после выхода из периода нерабочих дней в Ульяновской области каждые сутки снижается число официально подтверждаемых случаев заражения коронавирусом. По итогам 23 ноября в регионе предварительно выявлено 474 носителя инфекции, в то время как двумя неделями ранее — 535.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходит тематическая неделя «Демография», в ходе которой учреждения здравоохранения проводят различные образовательные акции и мероприятия для населения, организованы выезды мобильной бригады для обследования сельчан.