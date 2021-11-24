Оренбург, 24 ноября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Оренбурге совершено двойное убийство. Жертвами преступления стали 58-летняя женщина и ее 22-летняя дочь. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Вечером 23 ноября в частном жилом доме на территории микрорайона Ростоши обнаружены тела собственницы жилья и ее дочери. У обеих колото-резаные раны.

По версии следствия, 59-летний горожанин убил свою жену и дочь на почве личного конфликта. В настоящее время мужчина задержан.