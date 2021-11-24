Веллингтон, 24 ноября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 215 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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По ее данным, 181 случай был зафиксирован в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Также инфицированных выявили в близлежащих к Окленду населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 7484.

В настоящее время в новозеландских больницах получают лечение 87 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом восемь из них находятся в палатах интенсивной терапии. Уточняется, что в Новой Зеландии к настоящему времени привились против COVID-19 не менее 84% населения.