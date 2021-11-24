Зарплаты бюджетников: Путин совещается с правительством — трансляция
Голикова говорит о том, что в России наблюдается ощутимое снижение заболеваемости COVID-19, за исключением 18 регионов.
Новгородская, Амурская, Томская области, по словам Голиковой, превысили порог по заболеваемости COVID-19.
Голикова говорит, что по-прежнему очень высок уровень заболеваемости среди граждан категории 65+.
В Российской Федерации развёрнута 271 000 ковидных коек — Голикова.
В ряде регионов России удалось существенно сократить число ковидных коек. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: Голикова назвала регионы, возвращающиеся к «плановой медицинской помощи»
В России не удаётся достичь снижения уровня смертности от коронавируса. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
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Уровень коллективного иммунитета в России составляет лишь 50,4%. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Читайте подробнее: Голикова назвала регионы без прогресса в коллективном иммунитете
Сертификат вакцинированного для переболевших коронавирусом должен действовать один год. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Об этом: Голикова: срок действия сертификата вакцинированного должен быть продлён
России нужно ускориться с достижением целей по коллективному иммунитету. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: Новый эпидемический подъём неизбежен — Голикова
Клинические испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром им. Гамалеи, завершены. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.
Подробности в материале: Мишустин доложил Путину о безопасности назальной вакцины
В России необходимо разработать вакцину для детей старше двух лет. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Читайте подробнее: Путин поручил разработать детскую вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин использовал назальную вакцину от коронавируса. Об этом 24 ноября он заявил на совещании с правительством РФ.
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В России не будут прибегать к принуждению к вакцинации. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Об этом: «Без шума и навязывания» — Путин о ходе вакцинации в России
Россия смогла скорректировать ход дискуссии по климату в свою пользу. Об этом 24 ноября заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Об этом: РФ защитила свой интерес на климатической конференции в Глазго — Решетников
Российские ИТ-компании увеличили объёмы реализации своих решений благодаря налоговому манёвру, сообщил 24 ноября глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства.
Подробности в материале: Глава Минцифры сообщил о 38-процентном росте ИТ-сектора
Всё необходимое, чтобы у работников бюджетной сферы в России зарплаты были на достойном уровне, должно сделать правительство, заявил 24 ноября на совещании президент страны Владимир Путин.
Об этом: У бюджетников должны быть достойные зарплаты — Путин
Минцифры разработало три меры по налоговому стимулированию в сфере искусственного интеллекта, сообщил 24 ноября глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Шадаев отметил, что меры будут влиять на мотивацию заказчиков и уже согласованы с Минфином РФ. При этом ожидается, что поправки в Налоговый кодекс могут быть приняты до конца 2021 года.
Подробности в материале: Минцифры разработало меры по налоговому стимулированию внедрения ИИ
В России неизбежен новый подъём заболеваемости COVID-19, в связи с чем необходимо добиваться коллективного иммунитета к коронавирусу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Правительство России выделит 5 млрд в 2021 году на докапитализацию «Почты России» и обновление первых 632 сельских почтовых отделений, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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