Президент России Владимир Путин сегодня, 24 ноября, проведёт совещание с членами правительства. Его основной темой станет обеспечение уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленного президентскими указами. С основным докладом выступит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В обсуждении примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

14:57 24.11.2021 Голикова говорит о том, что в России наблюдается ощутимое снижение заболеваемости COVID-19, за исключением 18 регионов.

14:58 24.11.2021 Новгородская, Амурская, Томская области, по словам Голиковой, превысили порог по заболеваемости COVID-19.

14:58 24.11.2021 Голикова говорит, что по-прежнему очень высок уровень заболеваемости среди граждан категории 65+.

15:00 24.11.2021 В Российской Федерации развёрнута 271 000 ковидных коек — Голикова.

15:05 24.11.2021 В ряде регионов России удалось существенно сократить число ковидных коек. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: Голикова назвала регионы, возвращающиеся к «плановой медицинской помощи»

15:08 24.11.2021 В России не удаётся достичь снижения уровня смертности от коронавируса. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте также: «Драматичная статистика» — Голикова об уровне смертности от коронавируса

15:13 24.11.2021 Уровень коллективного иммунитета в России составляет лишь 50,4%. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте подробнее: Голикова назвала регионы без прогресса в коллективном иммунитете

15:17 24.11.2021 Сертификат вакцинированного для переболевших коронавирусом должен действовать один год. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Об этом: Голикова: срок действия сертификата вакцинированного должен быть продлён

15:25 24.11.2021 России нужно ускориться с достижением целей по коллективному иммунитету. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: Новый эпидемический подъём неизбежен — Голикова

15:28 24.11.2021 Клинические испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром им. Гамалеи, завершены. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства. Подробности в материале: Мишустин доложил Путину о безопасности назальной вакцины

15:32 24.11.2021 В России необходимо разработать вакцину для детей старше двух лет. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте подробнее: Путин поручил разработать детскую вакцину от коронавируса

15:37 24.11.2021 Президент России Владимир Путин использовал назальную вакцину от коронавируса. Об этом 24 ноября он заявил на совещании с правительством РФ. Читайте также: Путин рассказал об опыте использования назальной вакцины от коронавируса

15:44 24.11.2021 В России не будут прибегать к принуждению к вакцинации. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Об этом: «Без шума и навязывания» — Путин о ходе вакцинации в России

16:21 24.11.2021 Россия смогла скорректировать ход дискуссии по климату в свою пользу. Об этом 24 ноября заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Об этом: РФ защитила свой интерес на климатической конференции в Глазго — Решетников

16:29 24.11.2021 Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 24.11.2021 . Цитата из видео. kremlin.ru

16:49 24.11.2021 Российские ИТ-компании увеличили объёмы реализации своих решений благодаря налоговому манёвру, сообщил 24 ноября глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства. Подробности в материале: Глава Минцифры сообщил о 38-процентном росте ИТ-сектора

17:17 24.11.2021 Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 24.11.2021 . Цитата из видео. kremlin.ru

17:20 24.11.2021 Всё необходимое, чтобы у работников бюджетной сферы в России зарплаты были на достойном уровне, должно сделать правительство, заявил 24 ноября на совещании президент страны Владимир Путин. Об этом: У бюджетников должны быть достойные зарплаты — Путин

17:22 24.11.2021 Минцифры разработало три меры по налоговому стимулированию в сфере искусственного интеллекта, сообщил 24 ноября глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Шадаев отметил, что меры будут влиять на мотивацию заказчиков и уже согласованы с Минфином РФ. При этом ожидается, что поправки в Налоговый кодекс могут быть приняты до конца 2021 года. Подробности в материале: Минцифры разработало меры по налоговому стимулированию внедрения ИИ

18:25 24.11.2021 В России неизбежен новый подъём заболеваемости COVID-19, в связи с чем необходимо добиваться коллективного иммунитета к коронавирусу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова заявила о неизбежности нового подъёма заболеваемости COVID-19

18:38 24.11.2021 Правительство России выделит 5 млрд в 2021 году на докапитализацию «Почты России» и обновление первых 632 сельских почтовых отделений, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Читайте также: Правительство выделит 5 млрд рублей на докапитализацию «Почты России»

19:59 24.11.2021 «Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 24.11.2021». Цитата из видео. kremlin.ru

21:09 24.11.2021 Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 24.11.2021 . Цитата из видео. kremlin.ru