Владивосток, 24 ноября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморья 24 ноября приняли в первом чтении проект краевого бюджета на предстоящие три года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

(сс) Michael Marcovici Деньги

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Основные параметры проекта главного финансового документа края на предстоящие три года составили: 2022-й: доходы — 152,4 млрд рублей, расходы — 159,6 млрд рублей; 2023-й: доходы — 148,2 млрд рублей, расходы — 148,2 млрд рублей; 2024-й: доходы — 151 млрд рублей, расходы — 151 млрд рублей.

Налоговые доходы на 2022 год составят 109,7 млрд рублей. Год назад налоговые доходы были на 15 млрд меньше.

Как и в предыдущие годы, краевой бюджет остается социально ориентированным. На 2022 год доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составит 61,75%.

«За» проект будущего бюджета проголосовали 25 депутатов, «против» — 11 — коммунисты.

17 декабря состоится рассмотрение бюджета Приморья во втором чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Приморья на 2022 год остается социально ориентированным, а его направленность и дальше будет сконцентрирована на устойчивом и сбалансированном развитии региона — основные ориентиры бюджетной и налоговой политики при формировании проекта на предстоящую «трехлетку» обсудили власти региона.