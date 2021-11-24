Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Новое подразделение по слежению за воздушными объектами создадут в министерстве обороны США вместо рабочей группы по наблюдению за НЛО, сообщает пресс-служба Пентагона.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что новая группа будет также заниматься оценкой безопасности полетов и пресечением связанных с этим угроз. В Пентагоне подчеркнули, что всерьез относятся к любым неопознанным летающим объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа американский телеведущий Такер Карлсон представил новые сведения об активности НЛО. Он рассказал об отчете национальной разведки США, где указывалось около 150 случаев необъяснимых столкновений с неопознанными летающими объектами.

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