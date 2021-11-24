Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 ноября разнонаправленно на фоне ожидания новостей по экономике и старта сезона распродаж. В минусе — Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 194,55 пункта (0,55%), до уровня 35 813,80 пункта. S&P 500 подорожал на 7,76 пункта (0,17%), приподнявшись до уровня 4690,70 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 73,79 пункта (0,47%), до уровня 15 778,83 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,75 (2,28%), до уровня $78,50 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 ноября разнонаправленно на умеренно негативном фоне. В символическом плюсе — Dow Jones.

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