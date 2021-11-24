Благовещенск, 24 ноября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с предложением на федеральном уровне ввести порядок выдачи QR-кодов тем, кто переболел коронавирусом, не обращаясь в больницы. Свою инициативу он высказал на заседании президиума координационного совета под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в правительстве региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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«Многие граждане переболели в лёгкой форме, не обращались в медицинские учреждения, но сегодня имеют высокий титр антител. Тем не менее, данные граждане не могут получить через госуслуги QR-код по понятным причинам. Эта мера, возможно, разгрузит систему здравоохранения и позволит сэкономить бюджетные средства, которые мы сегодня направляем на вакцинацию», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье с 18 октября без QR-кода не пускают в столовые, кафе и рестораны, с 1 ноября — в музеи, спортивные учреждения, кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки. С 15 ноября без QR-кода не получится посетить парикмахерские, солярии, салоны красоты, а с 1 декабря будет закрыт свободный доступ в банки и вузы.