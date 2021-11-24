Ульяновск, 24 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохранилась тенденция спада вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, за 23 ноября в регионе лабораторно выявлено 474 носителя новой коронавирусной инфекции, что на пять случаев больше, чем было сутками ранее. Отметим, что спад идёт после выхода из периода нерабочих дней.

Кроме того, за последние сутки число жителей, находящихся под наблюдением, снизилось с 21 101 до 20 960 человек.

По данным управления, всего в Ульяновской области сделано 1 471 834 лабораторных теста на наличие SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе официально выявлено 107 878 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 98 575 человек, скончался 3271 житель.