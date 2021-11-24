Стокгольм, , 07:04 — REGNUM Король Испании Филипп VI призвал людей «сохранять бдительность и двигаться вперед благоразумно» перед лицом пандемии коронавируса, учитывая увеличение скорости распространения инфекции как в Испании, так и в других европейских странах. Об этом он заявил в ходе своего визита в Швецию, сообщает EFE.

Король Испании Филипп VI Red.es

В то же время монарх призвал людей смотреть в будущее с «надеждой и уверенностью».

Визит монаршей семьи в Швецию начался встречей с испанской общиной в этой стране, состоявшейся в резиденции испанского посольства в Стокгольме.