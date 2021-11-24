Москва, , 07:03 — REGNUM Машина скорой медпомощи перевернулась после столкновения с другим автомобилем в центре Москвы. Об этом 24 ноября сообщает источник в экстренных службах.

Скорая помощь Вадим Кондратьев

Авария произошла рано утром в центральной части Москвы. В результате ДТП пострадали несколько человек. Все пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что у одной пострадавшей, медсестры бригады скорой помощи, состояние средней степени тяжести.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пятерых пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля с автомобилей скорой медпомощи в городе Иваново.

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