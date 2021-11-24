Вашингтон, 24 ноября 2021, 07:02 — REGNUM Действия американских нефтяных компаний могли спровоцировать высокие цены на бензин в США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 23 ноября в ходе выступления, посвященного экономической ситуации в стране.
Он отметил, что еще до объявления властей об использовании национального резерва нефти цены на сырье начали снижаться. Кроме того, по словам Байдена, за последние недели цены на бензин на оптовом рынке в США упали на 10%. Однако, как подчеркнул президент, стоимость топлива на заправочных станциях не изменилась.
Американский лидер считает, что компании пользуются ситуацией и присваивают себе разницу в качестве прибыли. Он назвал такие действия «неприемлемыми». Байден добавил, что обратился к независимой Федеральной торговой комиссии США с требованием провести проверку деятельности компаний нефтяной отрасли.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что правительство США власти надеется, что цены на нефть стабилизируются и после начнут снижаться.
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