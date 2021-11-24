Вашингтон, 24 ноября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Действия американских нефтяных компаний могли спровоцировать высокие цены на бензин в США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 23 ноября в ходе выступления, посвященного экономической ситуации в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он отметил, что еще до объявления властей об использовании национального резерва нефти цены на сырье начали снижаться. Кроме того, по словам Байдена, за последние недели цены на бензин на оптовом рынке в США упали на 10%. Однако, как подчеркнул президент, стоимость топлива на заправочных станциях не изменилась.

Американский лидер считает, что компании пользуются ситуацией и присваивают себе разницу в качестве прибыли. Он назвал такие действия «неприемлемыми». Байден добавил, что обратился к независимой Федеральной торговой комиссии США с требованием провести проверку деятельности компаний нефтяной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что правительство США власти надеется, что цены на нефть стабилизируются и после начнут снижаться.