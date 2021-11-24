Мадрид, 24 ноября 2021, 06:52 — REGNUM Лидер испанской «Народной партии» Пабло Касадо заявил о необходимости для властей обеспечить выполнение постановления Верховного суда Испании, которое требует, чтобы в каталонском государственном образовании минимум 25% уроков преподавалось на кастильском языке (диалект центральной Испании, который принято ассоциировать с классическим испанским языком в противовес региональным диалектам — прим. ИА REGNUM). Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Пабло Касадо
Пабло Касадо
Pp.es

Политик утверждает, что невыполнение этого постановления «в угоду партнерам», таким как партия «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya), «было бы опрометчивым».

Касадо сделал это заявление в связи с решением Верховного суда не принимать к рассмотрению апелляцию, поданную Женералитатом на постановление Высшего суда справедливости Каталонии, который обязал местные власти обеспечить преподавание на кастильском языке, по крайней мере, в 25% субъектов. Теперь это решение стало окончательным.