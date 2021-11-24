Мадрид, 24 ноября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Лидер испанской «Народной партии» Пабло Касадо заявил о необходимости для властей обеспечить выполнение постановления Верховного суда Испании, которое требует, чтобы в каталонском государственном образовании минимум 25% уроков преподавалось на кастильском языке (диалект центральной Испании, который принято ассоциировать с классическим испанским языком в противовес региональным диалектам — прим. ИА REGNUM). Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Pp.es Пабло Касадо

Политик утверждает, что невыполнение этого постановления «в угоду партнерам», таким как партия «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya), «было бы опрометчивым».

Касадо сделал это заявление в связи с решением Верховного суда не принимать к рассмотрению апелляцию, поданную Женералитатом на постановление Высшего суда юстиции Каталонии, который обязал местные власти обеспечить преподавание на кастильском языке, по крайней мере, в 25% субъектов. Теперь это решение стало окончательным.