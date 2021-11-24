Покров, Владимирская область, 24 ноября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Новый иск к администрации ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове подал блогер Алексей Навальный. Предварительное заседание по делу состоится 9 декабря, об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Петушинского районного суда.

Dw.com Алексей Навальный

Исковое заявление от Навального поступило 18 ноября. Из материалов суда следует, что иск об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделённых отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Суть требований не разглашается.

Ответчиком по делу выступает администрация ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове. В этой колонии отбывает наказание блогер Навальный. В последний раз иски к администрации колонии поступил в суд в конце апреля и был рассмотрен в мае — июне текущего года. В первом иске Навальный просил суд признать незаконными решения ИК-2 Покрова об отказе в выдаче и проверке на экстремизм книг, которые блогер покупал через торговую сеть, а также о цензуре газет. От этих исков Навальный в итоге отказался.

Ещё один иск был о признании незаконным решения администрации колонии постановки блогера на учёт как склонного к побегу. В удовлетворении этого иска суд отказал, апелляция была отклонена.

Напомним, дважды условно осуждённый блогер Навальный был объявлен в розыск за нарушение условий отбывания наказания. Он был задержан в январе в аэропорту Шереметьево, а в феврале суд назначил ему наказание в виде реального срока лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД РФ назвал отписками документы, полученные на запрос по инциденту с Алексеем Навальным от Великобритании, Германии, Франции и Швеции.