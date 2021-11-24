Берлин, 24 ноября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Германии за сутки выявили 66 884 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что обновило максимумом, зафиксированный в стране за всё время пандемии. Это следует из обнародованных 24 ноября данных Института Роберта Коха (RKI).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в стране умерли 335 больных с COVID-19.

Предыдущий максимум был зафиксирован в стране 18 ноября, число новых заражений за сутки резко возросло и впервые за время пандемии превысило 65 тыс., достигнув 65 371.

Общее число заразившихся с начала пандемии в Германии достигло 5 497 795 жителей. Умерли за это время 99 768 больных с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан попросил прощения за беспорядок в кампании по ревакцинации.