Екатеринбург, 24 ноября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может подорожать после Нового года. Об этом пишут СМИ.

Владислав Фальшивомонетчик Троллейбус. Екатеринбург

По данным Накануне.Ru, стоимость проезда может подняться с 28 рублей за одну поездку до 32-х. Ранее муниципальный «Гортранс» направил соответствующее обращение в мэрию и в Региональную энергетическую комиссию.

Даты рассмотрения обращения пока не назвали. Как сообщало ИА REGNUM, последний раз цену за проезд поднимали в Екатеринбурге в 2019 году.