Барселона, Испания, 24 ноября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Верховный суд Испании отклонил апелляцию, поданную Женералитатом на постановление Высшего суда юстиции Каталонии, который обязал местные власти гарантировать, что кастильский язык (диалект центральной Испании, который принято ассоциировать с классическим испанским языком в противовес региональным диалектам — прим. ИА REGNUM) является официальным в учебных заведениях, по крайней мере, в 25% субъектов. Об этом пишет агентство EFE.

Christine Vaufrey Каталония

Теперь это постановление становится окончательным.

Заявление прозвучало на срочной пресс-конференции министра образования Каталонии Жозепа Гонсалеса-Камбрая и министра культуры Наталии Гарриги, которые осудили «новую фронтальную атаку судей на каталонскую систему образования».

При этом региональные министры заверили, что это не приведет к каким-либо изменениям в модели языкового погружения.