Магадан, , 06:41 — REGNUM Новые автомобили скорой помощи пополнили парк медорганизаций Магаданской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.

Автобаза «скорой» Http://head.adm44.ru

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Техника поступила на Колыму в рамках адресной помощи по распределению Минпромторга РФ от 10 сентября 2021 года. На их закупку из федерального бюджета выделено почти 60 млн рублей.

Отмечается, что все автомобили относятся к классу В. Это те машины, которые отправляются на экстренные и безотлагательные случаи. И предназначены они для того, чтобы уже в пути человеку оказывать необходимую помощь.

«Этот класс машин пользуется большой популярностью из-за низкой стоимости и высокой проходимости. Автомобили могут преодолевать плохие дороги, переезжать вброд небольшие реки и водоемы, хорошо зарекомендовали себя при экстремально высоких и низких температурах, имеют большую грузоподъемность и компактные размеры. Все в северном исполнении», — добавили в минздраве Магаданской области.

Большую часть — 11 карет получит «Станция скорой медицинской помощи» в Магадане. Восемь автомобилей поступят в распоряжение «Магаданской областной больницы». Оттуда по две машины отправлены в Сусуманский и Среднеканский округа, три получит Ольский, одну — Тенькинский филиал областной больницы.

Заводом-изготовителем предусмотрен гарантийный пробег 80 тыс. км или два года эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, десять автомобилей скорой помощи получили медицинский учреждения в Башкирии.