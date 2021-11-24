24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Новость о задержании новосибирского тренера по плаванию в аэропорту «Пулково» из-за отказа надеть маску взбудоражила новосибирцев. В социальных сетях они спорят, какая из сторон права.

Анна Алябьева, , 07:41 — REGNUM «Очередной потоп не щадит даже лучших пловцов» — так отреагировал один из новосибирцев на новость о том, что новосибирского тренера по плаванию задержали в аэропорту «Пулково» из-за отказа надеть маску. Жители Новосибирской области активно подключились к обсуждению произошедшего накануне в Санкт-Петербурге.

Задержание тренера по плаванию Александра Ильина (цитата со страницы Виталины Симоновой) Instagram.com/vita_simonova

Напомним, что заслуженный тренер России по плаванию из Новосибирской области Александр Ильин и его воспитанница пловчиха Виталина Симонова оказались фигурантами административного и уголовного дел после того, как мужчину задержали в международном аэропорту «Пулково» за отказ надеть маску в общественном месте.

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«Чего он, надел бы маску аквалангиста с загубником», — пошутил Дмитрий Семенов в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

"В чём он не прав? Маска не является средством защиты от ковида, или вы сможете доказать обратное? Или доказательства не нужны, а достаточно просто слов?» — поинтересовался Сергей Руденко.

«Зачем намеренно злят людей? Что готовится?» — спросил в свою очередь Дмитрий Денисов.

В главном следственном управлении Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу уже пообещали, что в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, которые, как следует из видеозаписи, вдвоем задерживали мужчину и заламывали ему руки, надевая наручники.

При этом многие осудили поступок самого задержанного.

«Ещё до короны при простуде, когда очень надо идти в офис, хорошим тоном было надеть маску. Хирурги, по-твоему, просто так её носят во время операции? У этого тренера ноль уважения к окружающим и, в частности, к персоналу, которому приходится общаться с сотнями людей. Так что сочувствия к нему нет…» — написал подписчик под ником Брундуляк Иванович.

Цитата из видео Заслуженного тренера России задержали в аэропорту «Пулково»

«А всего-то просили тряпочку надеть. Потому что за это спрашивают с регистрирующих на рейс. Но здоровый мужик начал умничать», — считает Вадим Аксенов.

«Тренер из Новосибирска подготовил двукратную чемпионку Европы 2008 года, чемпионку Европы 2008 года, чемпиона мира и Европы и многих других… И что, это дает ему право не соблюдать закон? А если бы олимпийского чемпиона воспитал, то неприкосновенность?» — спросил Андрей Парфенов.

«Герой нашего времени», — подытожил мнения Юрий Глазков.

Отметим, что сотрудники полиции применили физическую силу к 63-летнему мужчине после того, как он отказался надеть медицинскую маску и оказал сопротивление при задержании. Момент, когда на Ильина надевали наручники, засняла 29-летняя пловчиха Симонова и опубликовала запись в социальной сети.

В настоящее время в отношении тренера заведено административное дело по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). В случае, если его вина будет доказана, ему грозит административный штраф до 4 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Спортсменка стала фигурантом уже уголовного дела. По версии следствия, женщина «из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России». В отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

«Тут без комментов, сама виновата», — считает подписчик «АСТ-54» Андрей Потеряев.

«А этой Симоновой, судя по репликам, светит неплохой срок», — отметил Антон Терехов.

В случае, если суд признает Симонову виновной, ей грозит штраф до 40 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.