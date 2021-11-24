Мадрид, , 06:25 — REGNUM Второй заместитель председателя правительства Испании и министр труда и социальной экономики Йоланда Диас позвонила министру внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласке, чтобы попросить его отозвать бронемашину, используемую полицией для разгона протестующих в Кадисе. Об этом пишет агентство EFE.

Йоланда Диас Lamoncloa.gob.es

Сама Диас сообщила о своем разговоре с Марлаской журналистам в Конгрессе депутатов Испании.

Она напомнила, что демонстранты Кадиса — «не преступники», а «законно защищают свои права».

«Речь идет о фундаментальных правах», — подчеркнула она.

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