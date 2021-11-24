Вашингтон, 24 ноября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. 110 стран и территорий пригласили Соединённые Штаты на «Саммит за демократию», который состоится в декабре в режиме видеоконференции. Список приглашённых стран опубликован 24 ноября на сайте Госдепартамента США.

Gage Skidmore Джо Байден

В списке есть все страны Европы, кроме Венгрии, приглашение не получили Турция и Сербия, но получил Тайвань, который, согласно официальной позиции Пекина, с которой согласны большинство стран мира, включая Россию, является неотделимой частью КНР. При этом Китай на саммит приглашён не был.

В списке приглашённых на саммит отсутствует и Россия. Мероприятие запланировано на 9−10 декабря, на саммит соберутся лидеры приглашённых стран, бизнесмены и правозащитники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, приглашая страны на саммит «лидеров демократии», США пытаются продемонстрировать массовость своего движения. При этом, по мнению главы МИД России, саммит нацелен на то, чтобы разделить людей и страны на демократические и недемократические.