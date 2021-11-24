Анкара, , 06:15 — REGNUM Археологи обнаружили развалины медресе в юго-восточной провинции Харран в Турции, сообщает Hurriyet.

Археология

По словам главы экспедиции профессора Мехмета Онала, находка датируется XII веком нашей эры. Ученый добавил, что работает на этом месте уже восемь лет и до сих пор обнаруживает новые находки.

«Ранее было известно, что в Харране находится пять таких школ. Мы впервые нашли одну из них», — добавил он.

По словам ученого, ширина здания оценивается в 80 метров. Пока исследователи смогли раскопать только несколько комнат, входную дверь и портик. Также археологи обнаружили кухню, на которой найдены кости овец и коз. Предполагается, что жители города спешно покинули жилища из-за нашествия монголов.