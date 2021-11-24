Екатеринбург, 24 ноября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Свердловской области разыскивают виновника смертельного ДТП. Водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

geralt ГИБДД

Инцидент произошёл утром 23 ноября на 107-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Автомобилист сбил насмерть 23-летнего мужчину. Он скончался на месте ДТП.

Личность водителя установить не удалось. Сейчас виновника аварии разыскивают. По версии сотрудников ГИБДД автомобиль мог уехать в Курганскую область.

Отметим, что из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах региона стали чаще происходить ДТП. Только за прошедшие выходные в области случилось более 200 аварий.