Екатеринбург, 24 ноября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возможно увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Тариф могут повысить до 32 рублей. Об этом сообщили в администрации города.

Деньги

Ранее с таким запросом в Региональную энергетическую комиссию обратились представители Гортранса. Однако, факт подачи документов не означает увеличение стоимости проезда. На основе предоставленных сведений комиссия определит необходимо ли изменение тарифа.

Перевозчики обосновывают свою просьбу ростом стоимости топлива, непрекращающейся пандемией и нестабильной финансовой ситуацией в Гортрансе. Отметим, что на данный момент за поездку в общественном транспорте пассажиру придётся заплатить 28 рублей.