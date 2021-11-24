Екатеринбург, 24 ноября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В Свердловской области подписали указ о смягчении антиковидных мер в регионе. Об этом сообщает портал Е1.RU со ссылкой на источник в правительстве области.

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Теперь несовершеннолетние получат возможность посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Однако сделать это смогут только учащиеся техникумов, колледжей или вузов. Для посещения ТЦ они должны будут предъявить студенческий билет.

Кроме того, граждане, которые получили только один компонент вакцины, смогут посещать зоны свободные от коронавируса до 15 января 2021 года. Ранее разрешение действовало только до 1 декабря.