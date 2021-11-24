Москва, 24 ноября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Дата пика четвёртой волны коронавируса в России была спрогнозирована с точностью 93% специалистами Promobot. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба компании.

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В ходе тестирования нейросети с использованием набора данных о росте и спаде заболеваемости COVID-19 в России и в других странах и с учётом статистики по вакцинации, специалистам удалось получить вероятную дату пика прохождения четвёртой волны коронавируса.

Специалисты установили, что в России пик придётся на 22 декабря. После этой даты можно ожидать спада числа новых случаев заражения коронавирусом.

Уточняется, что для получения прогноза разработчики использовали «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей», одна из них, самая известная нейросеть GPT-3, недавно была представлена Илоном Маском. Для обработки данных использовались алгоритмы классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».

Разработчики пояснили, что точность прогноза составляет 93%, он может быть скорректирован в связи с тем, что ограничительные меры во время четвёртой волны значительно слабее. Поэтому пик может наступить и на несколько дней раньше спрогнозированной даты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал ускорить в 4−5 раз темпы вакцинации для скорейшего достижения нужного уровня коллективного иммунитета.