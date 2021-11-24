Тегеран, , 07:49 — REGNUM 23 ноября генеральный секретарь Торговой, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты иранской провинции Альборз заявил, что расширение торговых связей с Кенией нуждается в создании Совместного экономического комитета. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Фараз Джебелли сделал данный комментарий на встрече с кенийской экономической делегацией в городе Кередж, подчеркнув:

«Альборз находится довольно близко к Тегерану. В провинции насчитывается 3500 промышленных и производственных подразделений, производящих более 160 всемирно известных брендов, и поэтому одним из основных направлений деятельности экономических активистов в этой провинции является экспорт продукции в различные части мира».

Он отметил, что только 30% чая, потребляемого в Иране, производится внутри страны, в связи с чем Кения может изучить возможность экспорта чая в ближневосточную страну.

Джебелли сообщил: «В обмен на кенийский чай мы экспортируем продукцию, в которой нуждается кенийский народ, чтобы сохранить положительное или сбалансированное сальдо торгового баланса».

Генеральный секретарь Торговой, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Альборза заявил, что в настоящее время Кения имеет хорошие торговые связи с некоторыми соседями Ирана, такими как Пакистан и ОАЭ.

«При этом объем торговли Кении с Ираном неудовлетворителен, несмотря на огромный потенциал, который можно использовать для расширения двусторонней торговли до желаемого уровня», — подчеркнул иранский представитель.