Куала-Лумпур, 24 ноября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5594 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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Отмечается, что 5570 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. Таким образом, на малайзийской территории с начала пандемии подтвердили 2 597 080 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 47 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 30 110 человек.

В настоящее время на территории королевства числится 68 625 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 532 пациента находятся в палатах реанимации, из них 266 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Уточняется, что к 24 ноября в Малайзии уже привились 76,6% населения.