Тегеран, , 07:52 — REGNUM 23 ноября министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра Таиланда поздравил правительство и народ страны с национальным днем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хоссейн Амирабдоллахиан в беседе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем обменялся со своим коллегой мнениями по различным вопросам, включая двусторонние политические и экономические связи, а также переговоры в Вене.

Амирабдоллахиан отметил, что двум странам удалось преодолеть кризис COVID-19, выразив надежду, что отныне поездки политических и экономических делегаций двух стран будут возобновлены.

Тем временем министр иностранных дел Ирана объявил о готовности Ирана принять у себя Совместную экономическую комиссию двух стран.

Министр иностранных дел Таиланда, в свою очередь, объявил о готовности своей страны к проведению экономической комиссии, а также расширению экономических связей с Ираном в различных направлениях, представляющих взаимный интерес.

Дон Прамудвинай отметил, что Бангкок полон решимости развивать политические отношения с Ираном. Он также пригласил своего иранского коллегу посетить Таиланд при первой удобной возможности.