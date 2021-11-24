Тегеран, , 07:56 — REGNUM 23 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси призвал к устранению любых препятствий на пути расширения сотрудничества между странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент сделал эти замечания во время встречи с генеральным секретарем ОЭС Хусравом Нозири. Раиси отметил, что каждая из стран-членов организации обладает огромным экономическим потенциалом, который может быть использован для достижения торгово-экономического процветания региона.

Президент также выразил поддержку Тегераном деятельности ОЭС и заявил, что Иран придает особое значение расширению регионального сотрудничества в рамках данной организации.

Генеральный секретарь ОЭС, со своей стороны, проинформировал президента Ирана о текущем процессе подготовки предстоящего саммита организации.

28 ноября в туркменской столице Ашхабаде состоится 15-я встреча на высшем уровне государств-членов Организации экономического сотрудничества.