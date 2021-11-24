Тегеран, 24 ноября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. 23 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что страна полна решимости осуществить свою ядерную программу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на совместной пресс-конференции с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, Эслами заявил, что все проблемы между Ираном и МАГАТЭ носят исключительно технический характер.

Он также отметил, что Гросси неоднократно заявлял в ходе дискуссий, что агентство не заметило никаких отклонений в ядерной политике Ирана, при этом текущая деятельность Исламской Республики соответствует общепринятым правилам.

Отмечая позитивное воздействие ядерной программы Ирана на общественную жизнь, иранский представитель далее пояснил, что страна стремится использовать все аспекты ядерной энергии для ее мирного использования в различных секторах экономики.