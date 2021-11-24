Берлин, 24 ноября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Немецкая партия «Союз-90"/"Зеленые» оказалась довольна достигнутыми на переговорах договоренностями по защите климата, сообщает агентство DPA.

Peggychoucair «Зеленая компенсация»

Сообщается, что переговоры проводились с другими партиями Германии по вопросам формирования нового состава правительства. Предполагается, что договоренности по борьбе с климатическими изменениями должны затронуть все сферы — от дорожного движения до реального сектора экономики. При этом партии подчеркнули намерения использовать больше возобновляемых источников энергии для генерации.

Таким образом, Германия намерена выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Парижского соглашения по климату. Уточняется, что немецкие «зеленые» принципиально настаивали на этом решении.