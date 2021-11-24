Тегеран, 24 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. 23 ноября азербайджанский политический эксперт заявил, что недавний визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева доказывает, что Иран и Азербайджанская Республика оставили в стороне всякие недоразумения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Назакат Мухаммадова заявила агентству IRNA, что недавний спор между Баку и Тегераном коренится в иностранных провокациях, однако обеим странам удалось вернуться к нормальным отношениям и восстановить атмосферу сотрудничества.

Указав на обилие возможностей для двустороннего сотрудничества, эксперт выразил надежду на прекращение напряженности в отношениях между двумя странами.

По словам политического аналитика, Иран в настоящее время обеспокоен проблемой Зангезурского коридора, однако Азербайджанская Республика заверила Тегеран, что нет причин беспокоиться об этом регионе.

Зангезурский коридор — это исторический и географический регион на Кавказе, который являлся основным предметом разногласий между Баку и Ереваном с момента окончания 44-дневной Карабахской войны в прошлом году (27 сентября — 9 ноября 2020 года).

Зангезур является единственным коридором для Ирана в Армению, при этом недавно Баку согласился разрешить некоторым иранским компаниям сотрудничать в восстановлении освобожденного региона в попытке продемонстрировать добрую волю Азербайджана.