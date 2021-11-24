Тегеран, 24 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. 23 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 129 177, причем 132 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 132 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 129 177», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 5144 новых случая заражения COVID-19, при этом 762 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5807 089 пациентов из общего числа 6 088 009 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3 386 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 56 944 774 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса, причем 45 382 073 человека на данный момент сделали вторую прививку.