Вашингтон, 24 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Несколько стран в списке приглашённых на «Саммит за демократию», инициированный президентом США Джо Байденом, оказались в нём незаслуженно, пишет 23 ноября политический обозреватель Захари Басу на страницах издания Axios.

Gage Skidmore Джо Байден

«Администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины, которые откатились от демократии за последние несколько лет», — написал он.

По мнению эксперта, демократии 21-го века обладают «беспорядочным характером», однако Соединённые Штаты пытаются изменить эту ситуацию. В частности, администрация Байдена отказалась пригласить на саммит единственного члена Евросоюза — Венгрию и своего союзника по НАТО — Турцию.

Так называемый «Саммит за демократию» пройдёт в США 9 и 10 декабря. На него приглашены лидеры 110 стран. Они намерены обсудить совместную «защиту от авторитаризма», «борьбу с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».