Тегеран, , 07:39 — REGNUM 23 ноября посол Хорватии в Тегеране заявил, что его страна стремится углубить экономические и политические связи с Ираном, несмотря на санкции в отношении исламской страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с экономическими агентами в провинции Хамедан (Иран), Драго Штамбук заявил, что пандемия коронавирусной инфекции, в дополнение к санкциям против Исламской Республики Иран, вызвала проблемы в отношениях между двумя государствами. «Надеюсь, что нам удастся устранить возникшие препятствия на пути плодотворного сотрудничества», — отметил посол.

Он указал на поездку президента Хорватии в Иран в 2016 году, заявив, что представители 100 хорватских компаний сопровождали главу государства во время визита.

«Данная поездка привела к подписанию нескольких меморандумов о взаимопонимании в различных областях, при этом сегодня правительство Хорватии продолжает следить за выполнением достигнутых соглашений», — сообщил Штамбук.

Согласно заявлению IRNA, экономические агенты провинции Хамедан представили свою продукцию, в том числе алюминиевые изделия, полиэстер, тепличные продукты, сталь, полиэтиленовые трубы, сельскохозяйственную технику, полезные ископаемые, цемент и ирригационное оборудование.