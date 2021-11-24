Москва, 24 ноября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В среду, 24 ноября, в Москве будет облачно, небольшой снег, местами гололедица, температура воздуха −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

В ночь на 25 ноября в Москве облачно, небольшие осадки. Температура воздуха −2… +0 °C.

Ветер юго-западный, южный 5−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °C днём. Ночью — −4… +1 °C.

В четверг, 25 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C, облачно, местами небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C.