Тегеран, 24 ноября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. 23 ноября представитель Иранской организации по обслуживанию дорог и транспорту заявил, что Иран и Грузия проводят переговоры для решения возникших транспортных вопросов и ускорения подписания соглашения о создании коридора, соединяющего Персидский залив с Чёрным морем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный директор транзитного офиса при Организации дорожного обслуживания и транспорта Джавад Хедаяти заявил, что Иран и Грузия провели двухдневную встречу в прошлом месяце. «Такие встречи имеют важное значение для решения транспортных и торговых вопросов, а также устранения операционных неясностей и препятствий», — подчеркнул он.

Хедаяти отметил трехдесятилетний опыт реализации транспортных соглашений между Ираном и Грузией, назвав его успешным примером сотрудничества и партнерства в области региональных перевозок.

По словам Хедаяти, официальные лица Ирана и Грузии обсудили различные вопросы, связанные с транспортом, в том числе пограничные и транспортные проблемы. Иранский представитель вновь подчеркнул необходимость ускорения соглашения о коридоре Персидский залив — Чёрное море, высоко оценив потенциал двух стран в данном направлении.