Тегеран, , 07:32 — REGNUM 23 ноября управляющий директор департамента министерства иностранных дел Ирана по делам Европы и исполнительный директор департамента по внешней политике Португалии обсудили двусторонние связи, региональные проблемы и последние события, касающиеся ядерных переговоров в Вене, заявил посол Ирана в Лиссабоне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Обе стороны рассмотрели двусторонние отношения и подчеркнули необходимость использования всех возможностей для развития связей в отношении важных региональных вопросов, а именно событий в Афганистане, Ираке, Ливане, Йемене, Сирии и Персидском заливе», — написал Мортеза Даманпак Джами в своем аккаунте в Twitter.

Иранский представитель также выразил надежду на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Высокопоставленные дипломаты рассмотрели события, касающиеся предстоящих переговоров в Вене, подтвердив необходимость отмены незаконных санкций против иранского народа и соблюдения всеми сторонами положений ядерной сделки, подписанной в 2015 году.