Благовещенск, 24 ноября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. К устранению последствий снегопада в Благовещенске пытаются привлечь жителей города. С таким обращением выступил глава столицы Приамурья Олег Имамеев, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Tert.am Снег на дороге

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Он отметил, что снег идёт практически не переставая, и обратился к предпринимателям и руководителям компаний с просьбой помочь в его уборке.

«В этих условиях наши коммунальные службы работают на максимуме своих возможностей. Круглосуточно и без перерывов. За что им большое спасибо. В таком же режиме они продолжат работать всю предстоящую неделю, чтобы полностью устранить последствия снегопада», — сказал Олег Имамеев.

Он также призвал благовещенцев быть крайне внимательными, осторожными на дорогах и тротуарах и обещал справиться с последствиями снегопада в кратчайший срок.

Благовещенцы восприняли этот призыв в штыки. Люди пишут о том, что практически не видели в городе снегоуборочной техники, вспоминают предыдущего мэра, при котором город был чист, и интересуются, для чего они платят налоги.

«Следующий этап, граждане выходим на ремонт улиц», «А на уборке улиц QR-код будут проверять или сделают исключение?!», «И это мэр города! Если мы будем делать все сами, то зачем нам вы, Олег?!», — иронизировали горожане в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Амурской области пришла к выводу, что мэрия Благовещенска не организовала качественную уборку снега и наледи на дорогах города. Дорогу длиной 400 км убирали всего десять машин, а тротуары — только два трактора. Такое количество техники надзорное ведомство сочло недостаточным. В наледи и снегу были тротуары к учебным заведениям города — Алексеевской гимназии, амурскому колледжу искусств и культуры и лицею №6.