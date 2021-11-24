Москва, 24 ноября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Резкое похолодание сразу на 9−12 градусов ожидает Омскую, Томскую и Новосибирскую области в конце текущей недели. Об этом 23 ноября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Anyt_Havaub Мороз

Специалист уточнил, что в настоящее время на юге Западной Сибири, в Томской, Новосибирской, Омской областях температура близка к климатической норме. Однако с 26 ноября в этих регионах ожидается резкое похолодание и установится морозная погода. В ночные часы ожидается −16…−21 градус, днём температура воздуха составит −11…−16 градусов.

При этом в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), по словам Вильфанда, ожидается небольшое потепление, на один-два градуса. Температура воздуха составит +2…-2 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд предупредил жителей Москвы и Московской области о резком повышении атмосферного давления начиная с 23 ноября.