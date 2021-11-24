Красноярск, , 05:32 — REGNUM В среду, 24 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −1… +1 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Столбы, Красноярск

В 09:20 на Театральной площади было около 0 °C.

Ночью с 24 на 25 ноября ожидается до −3… +0 °C, временами снег.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В четверг, 25 ноября, в Красноярске до −3… −1 °C, облачно, снег. Ночью — до −5… −3 °C.

В пятницу, 26 ноября, в Красноярске ожидается до −10… −5 °C днём и до −16… −14 °C ночью, облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) и в Туруханском районе местами порывистый южный ветер до 15−20 м/с, метель.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ожидается сильный западный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, в горах местами сильный снег, на дорогах гололедица.

24−26 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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