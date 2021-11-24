Южно-Сахалинск, 24 ноября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. На Сахалине в Ногликах поздним вечером 23 ноября загорелся четырехквартирный жилой дом. В его тушении принимали участие 20 человек и пять единиц техники. Спасти строение не удалось — дом не подлежит восстановлению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Vesti-yamal.ru Пожар

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Во время пожара никто не пострадал. Проживающие в доме остались без крова. По распоряжению губернатора островного региона Валерия Лимаренко погорельцам окажут всю необходимую помощь и уже к концу года они получат муниципальные квартиры, которые будут приобретены за счёт средств резервного фонда области.

«Людям нужно предоставить питание, одежду и социальные выплаты, решить вопрос ускоренного восстановления документов. Нельзя допустить, чтобы семьи остались без крова. Помощь с жильем должна быть оказана незамедлительно», — сказал Лимаренко.

Из местного бюджета пострадавшие получат по 10 тыс. рублей для приобретения предметов первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Башкирии.